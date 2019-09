Madeira ao rubro. Eleições de domingo vistas como as mais importantes de sempre

Também Eduardo Augusto, 35 anos, vai votar porque quer “decidir o futuro da Madeira”. Se chegasse ao Governo Regional, o que não vai acontecer porque não é candidato, promoveria “mais emprego e arrendamento jovem”, para “evitar que os jovens”, como ele, “tenham que emigrar”.

Sentadas no patamar de uma porta, Maria da Conceição e Antónia Josefa, trocam impressões sobre a campanha que está a terminar. “Isto foi tudo muito feio, só acusações de um lado e de outro”, dizem entre si. Entramos na conversa e registamos o desagrado destas setuagenárias com “a imagem que foi passada da Madeira”.

“Já viu? Isto foi uma vergonha. A Madeira é tão bonita e em vez de dizerem que vão tornar isto ainda mais bonito e mais desenvolvido passaram o tempo a falar mal uns dos outros”, lamenta Antónia. Também Conceição manifesta tristeza com a “falta de propostas concretas para desenvolver a região”.

As duas amigas concordam que a Madeira tem que “continuar a crescer e não pode perder a autonomia”, porque “é fundamental não ficar vergada ao continente”.

Para a votação de dia 22, estão inscritos 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo, que vão escolher os 47 deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para os próximos quatro anos.

De acordo com os resultados das eleições, o Representante da República nomeia, depois, o presidente do Governo Regional que, por sua vez, propõe os membros do executivo.

As eleições legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para o sufrágio, com um círculo eleitoral único.

Em 2015, nas anteriores eleições, o histórico líder regional Alberto João Jardim (PSD) passou o testemunho a Miguel Albuquerque, mantendo-se a governação social-democrata no arquipélago iniciada em 1976, nas primeiras eleições livres.

Há quatro anos, os social-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.