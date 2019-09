​Eleições na Madeira. PS disponível para encontrar "fórmula" de dar estabilidade política à região

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas da Madeira, Paulo Cofôfo, reafirmou esta sexta-feira que está "preparado" para ser presidente do Governo Regional e disponível para encontrar uma "fórmula de dar estabilidade política" ao arquipélago.



"Os partidos, exceto o PSD, estarão todos imbuídos nessa vontade e eu estarei disposto a liderar esse processo de constituição e formação de um novo governo", disse o candidato, no decurso de uma arruada no centro de Machico, zona leste da ilha.

Algumas dezenas de militantes e simpatizantes percorreram as principais ruas e praças daquela cidade, com muitas bandeiras no ar, cânticos de apoio e megafones para ampliar os "slogans", como, por exemplo "Nós só queremos Cafôfo a presidente", "A mudança está a chegar" e "Graças a Deus tudo vai mudar, graças a Deus o Cafôfo vai ganhar".

"Temos um projeto para dez anos, com pessoas e quadros para poder implementá-lo e a decisão está nas mãos das pessoas e eu acredito que não se vão arrepender, porque o Partido Socialista está preparado para governar e eu estou preparado para ser presidente do Governo", declarou Paulo Cafôfo.

O candidato desvalorizou, por outro lado, as afirmações do secretário-geral do PCP, num jantar/comício realizado na quinta-feira, no qual Jerónimo de Sousa afirmou que PS e PSD na Madeira "têm mais em comum do que aparentam" e alertou para que "ninguém vá na conversa da alternância".

Cafôfo recusa-se a encarar a mensagem de Jerónimo Sousa como um sinal de que o PCP afasta uma eventual parceria com o PS após as eleições de domingo.

"Neste momento, ninguém afastou seja lá o que for", disse.

E reforçou: "Todos os partidos estão concentrados em captar o maior número de votos. No domingo, com o resultado das eleições, termos uma fórmula de dar estabilidade política à região e executar as políticas que são necessárias para resolver os problemas que o PSD não resolveu".

Entretanto, a arruada prosseguia, com paragens para saudar as pessoas e entrar em cafés e restaurantes, sempre com o candidato independente do PS em destaque, mas também com a presença do líder regional do partido, Emanuel Câmara, da eurodeputada socialista eleita pela Madeira, Sara Cerdas, e do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, também eleito pelo PS.

O município tem um vasto historial de governação autárquica à esquerda, primeiro com a UDP e depois com PS.

"Temos feito a campanha com alegria, com entusiasmo e com uma grande recetividade por parte das pessoas e isso dá-nos esta energia para, nesta fase final, estarmos confiantes numa vitória no dia 22, porque só com o PS é que pode haver uma mudança", afirmou Paulo Cafôfo.

O PS tem cinco deputados no parlamento regional.

As eleições legislativas da Madeira, onde os sociais-democratas governam com maioria absoluta desde 1976, decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional: PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR.