Um morto em queda de elevador em edifício do BPI em Lisboa

Um homem de 43 anos morreu esta sexta-feira na sequência da queda de um elevador no edifício do BPI na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, confirmou fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa à Renascença.

A vítima é um técnico que se encontrava a fazer manutenção, dentro da caixa do elevador. Um outro técnico, que se encontrava no exterior, recebeu assistência psicológica, revelou o chefe de operações dos bombeiros no local, António Almeida.

A queda foi de 21 andares, entre os pisos 17 e -4. Quando os bombeiros chegaram ao edifício, a vítima já era cadáver.

O alerta foi dado às 12h39 e estiveram no local cinco viaturas e 17 homens. As garagens do edifício foram interditas para a realização de trabalhos de desencarceramento, que foram terminados às 16h38. A circulação nas ruas em redor já se encontra completamente desimpedida.

À Renascença, fonte do BPI avançou que o elevador estava fora de serviço e a ser substituído. Por sua vez, a empresa responsável pela sua instalação e manutenção, a Schindler Portugal, confirma a morte de um "colaborador de uma empresa subcontratada" durante "trabalhos de modernização de um elevador".

"Nesta altura ainda não é possível apurar as causas do acidente, mas a Schindler encontra-se a colaborar estreitamente com as Autoridades, no sentido de as esclarecer rigorosamente", pode ler-se na resposta por escrito enviada à Renascença.

A empresa garante ainda que "será prestado todo o apoio necessário" à família da vítima e do colega de trabalho, que "está a receber apoio psicológico".



[Notícia atualizada às 17h15]