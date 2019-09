​Português condenado por ataque sexual a adolescente de 14 anos na Escócia

Um português de 41 anos foi condenado na quinta-feira por um tribunal na Escócia a 18 meses de prisão devido a um ataque sexual a uma rapariga de 14 anos.

O incidente remonta a 2015, quando o ataque aconteceu em Inverness, 250 quilómetros a norte de Edimburgo, mas só ficou resolvido após a extradição do português em junho.

Segundo o jornal local Inverness Courier, Joaquim Bravo admitiu o ataque, alegando que desconhecia a idade da rapariga, que tinha conhecido poucas horas antes, e alegou que viajou para Portugal devido à morte do irmão.

Além dos 18 meses de prisão, a juíza Margaret Neilson condenou o português a ficar registado no Reino Unido como autor de crime sexual durante 10 anos.

Ainda de acordo com o jornal, a rapariga estava na rua, num sábado à noite, acompanhada por um grupo de amigos com idades entre os 11 e os 15 anos, tendo encontrado Joaquim Bravo por duas vezes nessa noite. Na segunda vez que se encontrou com Bravo, a jovem pediu-lhe para ir ao quarto dele, à casa de banho. Foi nessa altura que se consumou o ataque.

Quando os amigos da jovem deram pela falta dela foram à sua procura dela e, passados cinco minutos, viram-na sair do alojamento do português, visivelmente perturbada.