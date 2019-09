​​Ordem paga 44 mil euros para ter enfermeira em telenovela

A Ordem dos Enfermeiros pagou 44 mil euros, IVA incluído, para uma atriz passar a ser uma enfermeira qualificada na telenovela “Nazaré”, que passa na SIC.



Contactada pela Renascença, a Ordem diz que não é um gasto, mas um investimento.

A bastonária Ana Rita Cavaco explica que esta decisão faz parte de uma estratégia de comunicação.

“Tem a ver com a nossa estratégia de comunicação desde o início e tem a ver com as competências da Ordem, de valorização profissional, imagem social do enfermeiro e da própria dignidade profissional”, afirma Ana Rita Cavaco.

O objetivo é também informar a sociedade civil sobre a missão destes profissionais de saúde e, com isso, “conseguir pressionar também o poder político para todos podermos ter melhores condições”, sublinha a bastonário da Ordem dos Enfermeiros.

A personagem é interpretada pela atriz Liliana Santos, que veste a pele da enfermeira Cláudia, que trabalha num centro de dia.