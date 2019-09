​Diretor dos espiões militares de saída para Bruxelas

O Primeiro-ministro exonerou o diretor do Serviço de Informações Estratégica de Defesa. O pedido de saída foi formulado pelo próprio José Casimiro Ferreira Morgado e pode ler-se no Diário da República esta sexta-feira.



A saída está relacionada com mudanças de funções. O agora ex-diretor do Serviço de Informações Estratégica de Defesa vai liderar o Centro de Inteligência e Situação da União Europeia (INTCEN).

Morgado foi nomeado no início do mês pela Alta Representante da UE para Política Externa e Segurança, Federica Mogherini.

O INTCEN é um organismo de informação civil do Serviço de Ação Externa da União Europeia e faz análises com base em informações prestadas pelos Estados-membros, para além de monitorizar e avaliar as relações internacionais, particularmente em áreas geográficas sensíveis.