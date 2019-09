João Sousa nas meias-finais do Open de São Petersburgo

João Sousa está nas meias-finais do Open de São Petersburgo, na Rússia, depois de ter derrotado, esta sexta-feira, o cazaque Mikhail Kukushkin, numero 57 do mundo, em dois sets, por 7-6(8) e 6-2.

O melhor tenista português de sempre, que atualmente ocupa a 64.ª posição do "ranking" ATP, fechou o primeiro parcial no "tie break", situação que até podia ter ficado resolvida mais cedo, não fossem alguns erros não forçados. No segundo set, João Sousa foi arrasador, apesar de ter denotado algum nervosismo no derradeiro jogo, em que quase perdia a vantagem inicial de 40-15.

Nos oitavos de final, João Sousa já tinha derrotado um "top-10" mundial, o russo Karen Khachanov. Agora, na disputa por um lugar na final, vai ter desafio parecido: terá de ultrapassar o croata Borna Coric, atual 15.º classificado da hierarquia mundial.