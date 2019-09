Frederico Silva nas meias-finais do Challenger de Kaohsiung

Frederico Silva apurou-se para as meias-finais do Challenger de Kaohsiung, em Taiwan, esta sexta-feira, ao derrotar o nono cabeça de série do torneio.

O número quatro do ténis português e 246 do mundo derrotou o australiano Alex Bolt, 144.º colocado do "ranking" ATP, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6(6), ao fim de 1h40.

Frederico Silva vai discutir um lugar na final com o também australiano Marc Polmans, décimo pré-designado do torneio taiwanês e número 158 da hierarquia mundial.