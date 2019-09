Campeonato do Mundo de Râguebi arranca com vitória do anfitrião

O Campeonato do Mundo de Râguebi arrancou, esta sexta-feira, com uma vitória do Japão, anfitrião da prova. A formação nipónica bateu a Rússia por 30-10, numa partida disputada em Tóquio.

Com esta vitória, o Japão soma 5 pontos no Grupo A, que conta ainda com a Rússia, Escócia, Irlanda e Ilhas Samoa.

No sábado, decorrem mais três partidas, dos grupos B, C e D. A Australia, vice-campeões mundiais, defronta as Ilhas Fiji, a França mede forças com a Argentina, e a Nova Zelândia, campeões mundiais em título, jogam contra a África do Sul.

A prova decorre até ao dia 2 de novembro. A final joga-se no Estádio Internacional de Yokohama, com capacidade para cerca de 73 mil espectadores.