Benfica segue para o playoff da Champions

O Benfica perdeu na Holanda diante do Donar Groningen, mas segue em frente para o playoff de acesso à Liga dos Campeões de basquetebol.

Na primeira mão, no pavilhão da Luz, os encarnados venceram 95-65. Esta sexta-feira perderam por 66-76.

Toure' Murry foi o melhor marcador da equipa de Carlos Lisboa com 17 pontos.

O próximo adversário do Benfica é o Mornar Bar, do Montenegro. A primeira mão é a 26 de setembro e a segunda a 29 ou 30 do mesmo mês.

Resultados:

Donar Groningen (Holanda) 76-66 Benfica

Benfica 95-65 Donar Groningen