Assunção Cristas. “PS trata o Governo como se fosse a sua casa”

Falando mais diretamente das suas propostas eleitorais, a deputada e líder do CDS insistiu bastante na descida de impostos. Sem negar que tinha feito parte do Governo de Pedro Passos Coelho, responsável por um “brutal aumento de impostos”, Cristas disse que o atual Governo só piorou a situação.

A resposta de Cristas surgiu no contexto de uma pergunta sobre o chamado “escândalo das golas antifumo”. A líder centrista diz que o CDS tem dado, no seu programa, prioridade à questão da transparência dos negócios do Estado e o combate à corrupção. Apesar de elogiar o facto de a justiça “estar a funcionar” neste caso, Cristas não deixou de manifestar a sua preocupação por se estar perante a demissão do “responsável máximo da Proteção Civil, numa altura de fogos”.

“Sem maioria absoluta o PS já parece que Governa o Estado como se fosse a sua casa, muito à vontade, com muitos negócios, com muitos familiares, como se fosse uma coisa sua. Com maioria absoluta o risco é ainda maior, e temos más memórias das maiorias absolutas do PS”, alertou.

Em entrevista exclusiva à Renascença , emitida em direto esta quinta-feira de manhã, a líder do CDS alertou para o perigo de os portugueses reforçarem os votos no PS.

“Precisamente porque o brutal aumento de impostos foi substituído pela carga fiscal máxima de Mário Centeno. Achamos que numa altura em que se perspetiva equilíbrio das contas e até uma folga no orçamento é altura de devolver às pessoas e às empresas”, disse.

“É uma questão de justiça e é uma medida que permite que as pessoas sintam que vale a pena trabalhar e esforçarem-se porque no final vão conseguir ficar com mais algum dinheiro para si e para as suas famílias.”

Cristas rejeita a ideia de que os portugueses vivam melhor agora do que há quatro anos. Sem negar o valor de medidas como a redução do preço dos passes e de algumas contribuições, aponta para o exemplo de pessoas que vivem fora das grandes cidades e por isso não podem beneficiar dos transportes públicos, sendo afetadas pelo alto preço dos combustíveis.

Na sua opinião chegou o momento de devolver o dinheiro aos portugueses e reitera um corte de impostos de 15% para todas as famílias. Questionada sobre a viabilidade dessa medida no caso de uma eventual crise internacional, para a qual António Costa tem alertado, Cristas virou a questão de volta para o líder do PS.

“O primeiro-ministro veio avisar mas não reviu o seu cenário macroeconómico. Nós trabalhamos com base nisso. Com base nisso a prioridade é rever os impostos, porque queremos libertar a força criadora das pessoas, a capacidade de realizar e sonhar. Se há dúvidas sobre o futuro temos é que acautelar, robustecer e estar mais preparados.”

“O Governo diz que o seu cenário macro é cauteloso. Nós também somos cautelosos e usámos o cenário do Governo”, disse.

Greves, professores e natalidade

Um dos pontos do programa do CDS é alterar a lei da greve, que Cristas considera desadequada a uma democracia funcional. Mas a candidata recusou-se a responder diretamente quando questionada se essa alteração passaria por permitir o despedimento de um trabalhador que faltasse aos serviços mínimos, dizendo apenas que a alteração teria de ser discutida em sede de concertação social.

No mesmo sentido, Assunção Cristas recusa uma solução para a recuperação do tempo de serviço dos professores sem que sejam discutidos outros. “Temos de rever as questões das carreiras dos professores, porque não são sustentáveis. A avaliação dos professores, as aposentações, até porque há a questão que tem a ver com o rejuvenescimento dos próprios professores, e com a necessidade de permitir que alguns possam ir mais cedo para a reforma, dando lugar a outros. Essa é a nossa prioridade e só nesse contexto se pode discutir tudo o resto.”

O CDS também aposta fortemente em medidas de promoção da natalidade, com Cristas a defender a flexibilização do trabalho, incluindo a possibilidade de trabalhar a partir de casa, mas com a garantia de um “direito a estar desligado, para tratar da sua família e da sua vida pessoal”.

“As novas tecnologias podem ser muito benéficas, sobretudo para quem tem filhos pequenos, mas tem de ser regulado e tem de ser uma maneira de ajudar as pessoas a conciliar família e trabalho, e não ao contrário.”