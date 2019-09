Vítor Campelos quer ferir ainda mais o orgulho do Benfica

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, garantiu, esta sexta-feira, que a sua equipa terá a coragem para tentar tirar a bola a um Benfica de orgulho ferido e, assim, travar o campeão nacional e contrariar a história.

No jogo da sexta jornada do campeonato, Campelos espera "um Benfica forte como em todos os jogos", mas com uma nuance, fruto da derrota dos encarnados frente ao Leipzig, a contar para a Liga dos Campeões.

"Se calhar, [o Benfica estará] um bocadinho ferido no orgulho, porque perdeu o último jogo, mas nós estamos preparados. Jogamos em casa, queremos fazer um bom jogo e contrariar a história. Sabemos que é um jogo difícil e vamos tudo fazer para tornar o jogo difícil também para o Benfica", garantiu o técnico dos cónegos, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

História sem qualquer vitória não entra em campo



O Moreirense nunca derrotou o Benfica, em casa. Num total de 13 jogos oficiais, soma um empate e 12 derrotas. Para a contrariar, é preciso audácia:



"Temos de ser corajosos, porque vamos defrontar uma equipa de grande valor, mas são 11 contra 11 dentro do campo. A história não é muito favorável, mas queremos contrariar a história e conquistar pontos. Vamos ser organizados, com coragem para ter bola. Queremos deixar uma imagem da equipa que somos, que joga bem, porque quem joga bem está mais próximo de ganhar jogos e é isso que queremos fazer. Tenho a certeza que vamos fazer um bom jogo."

O Benfica "tem alguns pontos fortes e outros que são débeis" e, jogue com Cervi ou Rafa, André Almeida ou Tomás Tavares, ou Jota ou Seferovic, "vai apresentar um onze forte" e o Moreirense "tem de estar preparado".

Famalicão líder dá esperança para voos mais altos



Quanto aos objetivos para o campeonato, Vítor Campelos assume que "ter o Famalicão em primeiro lugar dá para pensar que todas as equipas, trabalhando bem e com qualidade, podem almejar atingir posições mais tranquilas na tabela classificativa".

Ainda assim, o Moreirense, que na temporada passada fez um histórico sexto lugar, tem um primeiro objetivo muito claro, a manutenção, e quer alcançá-lo "o mais rápido possível". A partir daí, o sonho é "terminar bem classificado".

"O campeonato é uma maratona, interessa é como acaba, não como começa. Mas é sempre extremamente importante começar bem. Temos de dar mérito ao Famalicão, é uma surpresa, mas se estão lá é porque têm feito por isso e têm mérito", sublinhou.

Os cónegos tentarão contrariar a história no sábado, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. O Moreirense-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.