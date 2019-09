Jackson Martínez termina contrato com o Portimonense em dezembro

Jackson Martínez só tem contrato com o Portimonense até dezembro, conforme revelou o avançado colombiano, em entrevista à "Radio Caracol", do seu país, em que foi questionado sobre o futuro.

"Neste momento, estou em Portugal e tenho contrato até dezembro. Quando terminar contrato, poderei decidir se continuo ou se me vou embora. Não sei se vou regressar à Colômbia, mas é isso que tenho em mente. Se acontecer, o clube que gostaria de representar é o Independiente Meddlín. Mas tem de surgir uma oportunidade, não quero ir por ir", referiu o ponta-de-lança colombiano, de 32 anos.

Jackson Martínez chegou ao Portimonense em janeiro de 2019, por empréstimo do Guangzhou Evergrande. No verão, os algarvios adquiram-no em definitivo, mas, pelos vistos, poderão ficar sem ele na próxima abertura do mercado.

Longo caminho até Portimão



Jackson foi formado no Independiente Medellín, da Colômbia, clube deixou, em 2009, para jogar no Jaguares, do México. Três épocas depois, rumou ao FC Porto, onde se fez estrela e atraiu o interesse do Atlético de Madrid, que pagou 45 milhões de euros por ele.

Porém, a aventura em Espanha não correu bem e o "Cha Cha Cha" rumou à China seis meses depois, para representar o Guangzhou Evergrande. Ao fim de 16 jogos, sofreu uma lesão grave e esteve dois anos sem jogar. "Imagina passar dois anos sem competir, sem poder treinar", recordou Jackson, na mesmo entrevista.

Quem o resgatou do calvário foi o Portimonense, que, em janeiro da última época, o contratou, por empréstimo do Evergrande, e lhe deu oportunidade de voltar a jogar. Jackson agradeceu com nove golos em 28 jogos e, esta época, regressou a Portimão, em definitivo.

"Esta temporada começou muito melhor. Sinto-me muito melhor da lesão que trazia da época passada, sinto que evoluí muito fisicamente e tenho tido os cuidados pertinentes para não ter nenhuma recaída", explicou o avançado.