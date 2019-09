Wendel convocado para a seleção olímpica do Brasil

Wendel voltou a ser convocado para a seleção olímpica brasileira, segundo revelou o selecionador esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O jogador do Sporting integrou o lote de jogadores que venceu o Torneio de Toulon, no verão, e continua a integrar os escolhidos. Por outro lado, Bruno Tabata, do Portimonense, fica de fora desta convocatória, assim como Rúben Fernandes, jogadores que já integraram a equipa.

O Brasil vai jogar dois amigáveis contra as seleções olímpicas do Japão e Venezuela.

Os convocados:

Guarda-redes: Cleiton (Atlético Mineiro), Daniel Fuzato (Roma), Ivan (Ponte Preta)

Defesas: Emerson (Bétis), Guga (Atlético Mineiro), Jonatan (Santos), Caio Henrique (Fluminense), Lyanco (Torino), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Atalanta), Fuchs (Internacional)

Médios: Douglas Luiz (Aston Villa), Allan (Fluminense), Wendel (Sporting), Pedrinho (Corinthians), Mauro Júnior (Heracles), Bruno Guimarães (Atlético Paranaense)

Avançados: Antony (São Paulo), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (RB Leipzig), Matheus Cunha (Leipzig), Paulinho (Leverkusen), Pedro (Fiorentina)