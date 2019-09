Mourinho é o "principal candidato" a suceder a Zidane no Real Madrid

José Mourinho é "o principal candidato" para suceder a Zinédine Zidane no Real Madrid, caso o francês seja despedido, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

O arranque da temporada tem corrido mal ao Real, que acumula maus resultados. O último foi uma derrota, por 3-0, no terreno do PSG, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta sexta-feira, a "Marca" noticia que Zidane está "no ponto de mira" e que as suas decisões são cada vez mais questionadas pela estrutura do Real Madrid.

Nesse sentido, o diário em questão apresenta uma lista de possíveis candidatos a suceder ao francês e coloca Mourinho no topo.

"É o principal candidato e já esteve a um passo no ano passado. O técnico português continua sem clube e o seu regresso seria todo um golpe de teatro no 'madridismo'. Conhece o clube e a sua autoridade poderia ser chave, na hora de operar a revolução desejada e que o Real Madrid não conseguiu processar até ao momento", escreve a referida publicação.

Os outros treinadores falados são Massimiliano Allegri, que deixou a Juventus no final da última época e está sem clube, e Raúl González, que treina a equipa B do Real, o Castilla. No caso do eterno capitão do clube madrileno, seria uma nova "fórmula Zidane", que subiu da equipa B para a principal e ganhou três Ligas dos Campeões consecutivas.