Flamengo de Jorge Jesus coloca dois jogadores na seleção brasileira

Tite, selecionador brasileiro, anunciou a convocatória para os próximos compromissos da seleção brasileira, com destaque para a inclusão de dois jogadores do Flamengo, de Jorge Jesus: o avançado Gabriel Barbosa e o defesa Rodrigo Caio.

Gabriel Barbosa está de regresso à seleção brasileira mais de três anos após a última chamada. O ponta-de-lança soma quatro internacionalizações e dois golos. A última partida foi disputada em junho de 2016, quando se transferiu para o Inter de Milão.

Depois de uma passagem mal sucedida pelo clube italiano e pelo Benfica, Gabriel Barbosa voltou a mostrar serviço no Brasil: fez 27 golos no Santos, na última época, e é uma das grandes figuras do Flamengo de Jorge Jesus, com 30 golos em 40 golos.

Para além de "Gabigol", Tite convocou ainda vários jogadores com passagem pelo campeonato português: Ederson, Danilo, Alex Sandro, Éder Militão e Casemiro. Alex Telles ficou de fora, assim como Jorge, ex-FC Porto e que integrou a última convocatória. Para a posição de lateral-esquerdo, Tite selecionou Alex Sandro e Lodi, novo jogador do Atlético de Madrid.

Alisson, guarda-redes do Liverpool, continua de fora, por lesão, e não integra os convocados.

A seleção do Brasil vai disputar dois amigáveis, frente ao Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, respetivamente.

Os convocados:

Guarda-redes: Ederson, Weverton, Santos

Defesas: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Rodrigo Caio, Danilo, Alex Sandro, Daniel Alves e Renan Lodi.

Médios: Casemiro, Arthur, Fabinho, Paquetá, Coutinho, Henrique

Avançados: Everton, Firmino Gabriel Barbosa, Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.