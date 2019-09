Entrevista Renascença. Paula Leça aceita convite de Cristiano Ronaldo para jantar

Paula Leça é a mulher do momento. Uma das "meninas dos hambúrgueres" esteve esta sexta-feira n'As Três da Manhã para aceitar o convite feito por Cristiano Ronaldo durante uma entrevista: o craque português confessou pedir sobras num McDonald's, em Alvalade, quando jogava nas camadas jovens do Sporting e pediu ajuda para encontrar as mulheres que o ajudaram.

Paula foi encontrada por Rui Viegas, da Bola Branca, e os dois estiveram à conversa com Joana Marques, Ana Galvão e Carla Rocha durante a manhã, a contar a história que está a correr o mundo.

Nos estúdio da Renascença, Paula Leça confirmou que aceitaria com bom grado o convite feito por CR7.