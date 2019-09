Eintracht Frankfurt castigado com encerramento de parte da bancada

O Eintracht Frankfurt, adversário do V. Guimarães na Liga Europa, foi castigado pelo Comité Disciplinar da UEFA.

Devido ao arremesso de objetos durante o jogo com o Estrasburgo, da segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, a equipa alemã vai ter de fechar uma parte do estádio no próximo jogo em casa, contra o Standard Liège.

O Eintracht foi ainda multado em 24 mil euros por bloqueio de escadarias.

Para além disso, Ante Rebic, que agora joga no Milan por empréstimo, foi punido com cinco jogos de suspensão por comportamento antidesportivo para com um adversário e também por insultar um elemento da equipa de arbitragem.