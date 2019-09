Dani Alves passa da lateral para o meio para tocar mais vezes na bola

Dani Alves regressou, aos 36 anos, ao Brasil, para jogar no São Paulo, mas teve de se adaptar a uma nova posição, porque pretende ter maior influência no jogo da equipa.

"Sou jogador um jogador de combinação. Na lateral, com o estilo de jogo no Brasil e as dificuldades que há para jogar, com as condições do relvado, passo muito tempo sem tocar na bola. Jogando no meio-campo, intervir bastante e ajudar os meus companheiros com o posicionamento e as vertentes técnica e tática", explicou o internacional brasileiro, em entrevista ao canal SporTV.

Dani Alves ressalvou que "adora jogar como lateral", mas que "precisa de conceitos de posicionamento e de jogo", daí ter abdicado da posição em que jogou durante 20 anos.

"Jogando no meio, consigo organizar, consigo acelerar o jogo quando é preciso acelerar, desacelerar quando preciso de desacelerar. Eu sou um jogador de construção, armador de jogo. No Brasil, no São Paulo, sou mais produtivo jogando no meio-campo", acrescentou.