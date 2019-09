O Southampton perdeu com o Bournemouth, por 1-3, no jogo de abertura da sexta jornada do campeonato inglês.

Os golos dos visitantes foram apontados por Nathan Ake, Harry Wilson e Callum Wilson. Pela equipa da casa ainda descontou James Ward-Prowse.

Depois de três jogos sem perder, o Southampton, de Cédric Soares, voltou a ser derrotado. Já o Bournemouth teve a sua segunda vitória consecutiva na Premier League.