Ansu Fati já pode jogar pela seleção espanhola

Ansu Fati já pode jogar pela seleção de Espanha, depois de o Conselho de Administradores daquele país ter emitido o seu passaporte de cidadão espanhol, esta sexta-feira.

O avançado do Barcelona, de sub-16, deverá, agora, ser convocado pela seleção de sub-17 de Espanha, que em outubro vai participar no Mundial da categoria. Isto é o fim de um processo que já demorava há três meses.

Ansu Fati também podia jogar por Guiné-Bissau e Portugal. No entanto, renunciou aos dois países, de acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol, e optou por obter nacionalidade espanhola.

Com apenas 16 de idade, Ansu Fati está a ser uma das estrelas do Barcelona e a grande revelação do futebol europeu, esta época. O extremo tem dois golos e uma assistência em quatro jogos disputados pela equipa principal dos catalães.