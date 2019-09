Verstappen é o mais rápido na entrada em Singapura

Max Verstappen foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, que arrancou esta sexta-feira.

O piloto holandês, da Red Bull, parou o cronómetro em 1:40.259s conseguiu uma pequena vantagem, de 0.167s, sobre o alemão Sebastian Vettel (Ferrari). Em terceiro, já a mais de meio segundo de Verstappen, ficou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeão e atual líder do Mundial de pilotos.

A sessão correu mal aos números dois de Ferrari e Mercedes. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) teve problemas com a caixa de mudanças (que parecia presa na quarta velocidade, segundo o site oficial da F1) e teve de regressas à garagem quando ainda faltavam 30 minutos, tendo terminado a sessão em 19.º. O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que então já tinha feito o quarto melhor tempo, chocou com as barreiras e, pela extensão dos danos, não há certezas de que o carro seja recuperável para a segunda sessão de treinos.

A fechar o "top-5", ficou o britânico Alexander Albon, que substituiu Pierre Gasly na Red Bull. Nico Hulkenberg, que já sabe que não vai continuar na Renault, na próxima época, foi sexto, seguido dos McLaren de Carlos Sainz e Lando Norris.

A segunda sessão realiza-se ainda esta sexta-feira. No sábado, terá lugar a qualificação. A corrida está marcada para domingo, às 13h10.