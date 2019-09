Miguel Oliveira discreto no primeiro dia em Aragão

Miguel Oliveira registou o 18.º melhor tempo do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Aragão de MotoGP.

O piloto português, que corre pela Tech3, equipa satélite da KTM, fez o 11.º tempo na primeira sessão e ainda melhorou o registo para a segunda (1'49.425s para 1'49.445s), mas não o suficiente, visto que os adversários registaram melhorias ainda maiores. Oliveira foi 18.º no segundo treino.

No geral, Miguel Oliveira foi quase três segundos mais lento que o vencedor do dia, o espanhol Marc Márquez (KTM), que parou o cronómetro em 1'46.869 no primeiro tempo. O vigente campeão e atual líder do Mundial foi o único piloto da grelha que ficou com o tempo da manhã no combinado das duas sessões.

A equipa que mais sorriu neste primeiro dia do GP de Singapura foi a Yamaha. O espanhol Maverick Viñales foi o melhor da segunda sessão e ficou com o segundo tempo, no cômputo geral. O italiano Valentino Rossi, que esta época tem estado abaixo das expectativas - está em sexto no Mundial -, surpreendeu ao ser o segundo melhor da segunda sessão, o que lhe valeu o pódio combinado.

Apesar da prestação discreta, Miguel Oliveira ficou a menos de uma décima do finlandês Mika Kallio, 17.º, que substituiu o francês Johann Zarco na equipa de fábrica da KTM. Além disso, deixou o companheiro de equipa na Tech3, o malaio Hafizh Syahrin, a mais de duas décimas. O melhor da KTM foi o espanhol Pol Espargaró, que ficou em quinto no combinado das duas sessões, com um segundo a menos do português.

No sábado, realiza-se a qualificação, em que Miguel Oliveira tentará, pela primeira vez, apurar-se para a Q2. A corrida está marcada para domingo, às 12h00.