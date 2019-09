Miguel Oliveira arranca em Aragão com o 11.º tempo

Miguel Oliveira fez o 11.º tempo da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Aragão de MotoGP, em Espanha, esta sexta-feira.

O piloto português, que compete pela Tech3, equipa satélite da KTM, parou o cronómetro em 1'49.445s. Entre as motos da KTM, só Pol Espargaró, que corre pela equipa de fábrica, fez melhor que Miguel Oliveira: ficou em oitavo, com 1'49.300, cerca de uma décima abaixo do português.

Nota, ainda, para a prestação de Mika Kallio, substituto de Johann Zarco na KTM. O experiente finlandês, que antes era piloto de testes da equipa austríaca, ficou abaixo de Miguel Oliveira, com o 19.º tempo. O companheiro de equipa do português na Tech3, o malaio Hafizh Syahrin, fez o 21.º tempo.

O melhor tempo pertenceu ao espanhol Marc Márquez (Honda), vigente campeão e atual líder do Mundial, que registou 1'48.869, quase dois segundos abaixo do segundo, o compatriota Maverick Viñales (Yamaha) e com mais de dois segundos de vantagem sobre o terceiro, o italiano Fabio Quartararo (Yamaha).

Enquanto isso, continua o calvário de Jorge Lorenzo na Honda. O espanhol, antigo campeão do mundo, fez o 23.º tempo da sessão, quase cinco segundos a mais que Márquez, seu companheiro de equipa.

A segunda sessão de treinos livres realiza-se ainda esta sexta-feira. A qualificação está marcada para sábado e a corrida para domingo, às 12h00.