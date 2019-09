Hamilton supera Verstappen na segunda sessão do dia em Singapura

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Singapura, ao superar Max Verstappen, o melhor da manhã.

O piloto inglês fez a volta mais rápida, com 1:38.733, apenas 0,184s à frente do holandês da Red Bull. Se a diferença dos dois primeiros para os restantes foi grande na primeira sessão do dia, foi ainda superior durante a tarde. Sebastien Vettel, da Ferrari, foi terceiro, mas quase a um segundo de distância de Hamilton.

Valtteri Bottas, que chocou contra as barreiras durante a manhã, fez o quarto melhor tempo. Alexander Albon, novo piloto da Red Bull, conseguiu superar Charles Leclerc, piloto que venceu os últimos dois GP, na Bélgica e Itália.

Carlos Sainz, Hulkenberg, Lando Norris e Pierre Gasly fecharam o "top-10" da sessão, respetivamente.

Robert Kubica, que voltou a anunciar o adeus à Fórmula 1 no final da temporada, foi o pior da sessão, a quase três segundos e meio de Hamilton. A surpresa foi George Russel, colega de equipa da Williams, que conseguiu superar Kevin Magnussen, da Haas.

No sábado, terá lugar a qualificação, entre as 14h00 e as 15h00. A corrida está marcada para domingo, às 13h10.