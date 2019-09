Prejuízos da TAP sobem para 120 milhões no primeiro semestre

A companhia aérea TAP anunciou esta sexta-feira prejuízos de 119,7 milhões de euros no primeiro semestre do ano.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração da TAP explica os prejuízos com a quebra de 43,1 milhões das receitas das passagens do Brasil e de 35,3 milhões com aumento de custos com pessoal.

A companhia aérea nacional assinala que as quebras foram bastante menores do primeiro para o segundo trimestre, 110,7 milhões até março e mais 9 milhões até junho.

Por isso, espera terminar 2019 com o registo melhor em comparação com o ano anterior.

"A recuperação registada no segundo trimestre, com as perspetivas que o comportamento dos mercados chave da TAP mostram para o segundo semestre, as reservas registadas no sistema da sompanhia e os benefícios crescentemente alcançados com a renovação da frota, deixam a expectativa de atingir este ano um resultado operacional melhor do que em 2018", refere a TAP.



A companhia assinala que, apesar dos prejuízos, atingiu "um novo recorde no número de passageiros, tendo transportado 7,9 milhões de clientes nos primeiros seis meses, um crescimento de 4,8% face ao período homólogo".

O comunicado enviado à CMVM destaca o investimento na expansão e renovação da frota, com a chegada de 15 aviões de última geração e a saída de cinco aeronaves antigas.

"As novas aeronaves possibilitaram à TAP expandir-se para oito novos mercados durante o primeiro semestre, com destaque para o início das operações no Médio Oriente (rota de Telavive) e o reforço do investimento nos EUA, com a contribuição de novas rotas abertas em junho (São Francisco, Chicago e Washington)", sublinha a TAP.