Rui Águas aconselha Lage a não fazer poupanças frente ao Moreirense

"Não há razão nenhuma nesta fase, ainda por cima depois de um desaire [frente ao Leipzig], para não colocar os melhores", sublinha o antigo avançado do Benfica. Isso inclui "voltar aos dois que têm jogado na frente", Seferovic e Raúl de Tomás, e devolver a titularidade a Rafa, "que tem sido dos jogadores mais importantes, com Pizzi", define Rui Águas, em entrevista à Renascença .

Rui Águas defende que o Benfica "tem de se apresentar na máxima força" frente ao Moreirense, no sábado para a I Liga, e que Bruno Lage deve promover o regresso à titularidade de Seferovic e Rafa Silva, em contraponto com o que aconteceu na Liga dos Campeões.

O atual selecionador de Cabo Verde olha, ainda, para o meio-campo do Benfica e reconhece que aquele setor fica debilitado com as ausências de Florentino e Gabriel. Na Liga dos Campeões, Lage optou por juntar Fejsa e Taarabt, que, na opinião de Rui Águas, "deixaram a nu alguma fragilidade", apesar de ter "funcionado de forma bem razoável" com o Gil Vicente.

O Moreirense-Benfica, a contar para a jornada 6 do campeonato, está marcado para este sábado, às 20h30.