Stan Valckx: "PSV-Sporting é jogo de 50-50"

Stan Valckx, antigo defesa holandês, que representou o Sporting entre 1992 e 1994, acredita não há favoritos declarados para o jogo frente ao PSV Eindhoven, para a Liga Europa, e defende que as duas equipas estão longe do máximo fulgor.

"É um jogo de 50-50. As equipas de Sporting e PSV sofreram muitas mudanças, entre jogadores que saíram e outros que entraram. O Sporting está com dificuldades em fazer golos desde que saiu o Bas Dost, era previsível. Portanto, para mim não há um favorito à vitória. Pelo que vi do PSV, eles também não estiveram bem na qualificação para a Liga dos Campeões. Falharam o apuramento frente ao Basileia e a desilusão apoderou-se de toda a gente. E o Sporting também está com problemas, o novo treinador ainda está a entrar, enfim, as duas equipas ainda não estão no seu melhor", considera o antigo central.

Pese embora não conheça o novo técnico leonino, conhece bem a pressão que carateriza Alvalade não antecipa um futuro fácil para Leonel Pontes.



"Para ser honesto, não conheço o novo treinador do Sporting. É difícil dizer se ele poderá fazer um bom trabalho ou não. O que sei é que será difícil pois há sempre grandes expetativas e muita pressão no Sporting. Nem sempre é fácil para os treinadores corresponderem a essas expetativas", disse em entrevista exclusiva a Bola Branca.



Saída de Keizer surpreendeu

Nestas declarações, Stan Valckx confessa alguma surpresa pelo facto de não ter sido dada ao compatriota Marcel Keizer a oportunidade de continuar o seu trabalho no Sporting.



"Na Holanda ele esteve, durante algum tempo, em clubes de segunda linha e depois no Ajax. Não o conheço muito bem. Teve oportunidade no Sporting e venceu dois troféus, o que me parece bom e com algum sucesso. Em Portugal esteve no topo mas também esteve num futebol onde o próximo jogo pode sempre ser o último do treinador, quando as coisas não correm bem. Provavelmente faltou-lhe alguma sorte mas o futebol é assim mesmo. Existiram algumas mudanças na equipa e, provavelmente, com mais tempo poderia fazer um bom trabalho. Mas não via os treinos dele, não conhecia o trabalho diário e os dirigentes do Sporting terão tido os seus motivos para tomarem a decisão", refere.

PSV e Sporting favoritos no grupo

Num grupo com Rosenborg, da Noruega e LASK Linz, da Áustria, Valckx confessa que sentiria vergonha se Sporting e PSV não passassem a fase de grupos da Liga Europa. O antigo defesa adverte ainda o Sporting para o ataque do PSV, o setor mais perigoso da equipa holandesa.

"O ataque do PSV é perigoso, é o melhor setor da equipa. Jogadores jovens, baixinhos, muito rápidos. Há que ter cuidado mas, por outro lado, o Sporting e as equipas portuguesas defendem bem, portanto estou curioso como vai ser este duelo. Sporting e o PSV são as equipas mais fortes do grupo e considero que, se não se qualificarem para a próxima fase da Liga Europa, deviam ficar envergonhadas", conclui.

Sem Mathieu e Jésé, o Sporting entra em campo às 17h55, em Eindhoven, para defrontar o PSV. O jogo será dirigido pelo eslovaco Ivan Kružliak. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.