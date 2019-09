Leonel Pontes diz que a diferença entre PSV e Sporting foi a eficácia

Leonel Pontes acredita que o fator que diferenciou as duas equipas e ditou a derrota do Sporting no terreno do PSV, por 3-2, foi a capacidade de converter em golo as oportunidades criadas.

"O que fez a diferença foi a eficácia. O adversário teve oportunidades, mas podíamos ter reduzido a desvantagem e encurtar distâncias. Estávamos a pressionar bem e não houve cobertura na bola nas costas no primeiro golo. Foi difícil reencontrarmo-nos depois desse momento. No intervalo, acreditámos que poderíamos recuperar, mas aquele canto condicionou-nos e numa carambola surge o golo", analisou o treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Pontes assinalou que o Sporting teve "situações para o 3-3, tal como o PSV podia ter feito o 4-1 ou o 4-2 noutros momentos". Outro problema do Sporting foi a inconsistência defensiva, como tem sido habitual:

"Temos de ser melhores quando não temos a bola. Enfrentámos equipa com quatro jogadores muito rápidos e aproveitaram os nossos centrais, que não são muito rápidos. Temos de melhorar o processo defensivo."

Agora, Leonel Pontes não esconde que "é urgente para o Sporting ganhar ao Famalicão e estabilizar emocionalmente".

Para Pedro Mendes, que se estreou pelo Sporting e marcou menos um minuto depois, o treinador não poupou elogios. "Jogadores com imprevisibilidade, pelas carcterísticas, qualidade e determinação podem fazer falta. Marcou um golo e estamos e ele está também feliz por ajudar desta forma a equipa", enalteceu Leonel Pontes.