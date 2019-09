Foi entrar e marcar. Pedro Mendes assinala estreia "de arrepiar" pelo Sporting

O jovem avançado Pedro Mendes não esconde que foi o realizar de um sonho ter-se estreado pela equipa principal do Sporting com um golo. Só ficou a faltar outro resultado no jogo com o PSV, referente à Liga Europa, que terminou com uma derrota, por 3-2, em Eindhoven.

"Foi uma estreia de sonho, entrar e marcar foi muito bom, de arrepiar. A única coisa que lamento é o facto de não termos vencido ou sequer pontuado, no mínimo", assumiu o avançado, de 20 anos, em declarações à Sport TV, no final da partida.



Pedro Mendes vai guardar a memória para sempre, a julgar pelo facto de saber, inclusive, quanto tempo demorou a marcar: "Um minuto e 11 segundos. Fui informado disso. Dois toques na bola e fiz golo."

Apesar da estreia em grande, o ponta-de-lança sublinhou que "isto é só o início" e, agora, pretende "continuar a trabalhar para virem mais golos e mais vitórias".

Pedro Mendes não está inscrito na Liga, pelo que não pode jogar no campeonato, mas essa decisão "é passado". O jovem salientou que "onde estiver [estará] a servir o Sporting":

"O objetivo de toda a formação é chegar aqui. Foi a minha vez e acho que fiz um bom papel. Tive uma boa oportunidade para me mostrar, o mister Leonel acredita em mim e sempre que puder vou ajudar o Sporting. Há mais inscrições em janeiro e vou trabalhar para ser opção."