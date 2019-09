Liga Europa

Em direto. PSV-Sporting

19 set, 2019 - 16:15 • Inês Braga Sampaio

O segundo jogo do leão de Leonel Pontes é complicado: estreia na Liga Europa frente a uma das melhores equipas da Holanda. O Sporting precisa de conseguir um bom resultado, para se "redimir" do empate no Bessa e protagonizar um bom arranque. Apito inicial às 17h55. O PSV-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.