Bruno Fernandes: "É inaceitável sofrermos aquele terceiro golo"

Bruno Fernandes acredita que o golo do PSV, sofrido de forma "inaceitável", ditou a derrota do Sporting, em Eindhoven, por 3-2.

"O golo na segunda parte foi machadada final. Ficou uma distância ampla no marcador e com pouco tempo para recuperar. Na primeira parte, é mau estar a perder por dois, mas tínhamos tempo. Nunca é bom começar a perder, mas acredito que seríamos capazes de recuperar. É inaceitável sofrermos aquele terceiro golo. É um grande erro, porque a bola passa toda a área. Temos de corrigir estas coisas", assumiu o capitão leonino, em declarações à Sport TV, no final do jogo.

Bruno Fernandes esteve perto de sair do Sporting, no mercado de verão, mas acabou por ficar e, agora, reiterou o seu compromisso: "Tenho mostrado que quero estar aqui. Estou feliz em estar no Sporting."