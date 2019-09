​Noite a quatro

O Sporting Clube de Portugal é o primeiro a abrir as “hostilidades” a partir das 18 horas. No mesmo horário entrará também em ação o Vitória Sport Clube e duas horas mais tarde jogarão Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga para dois embates em que poderão deparar-se com dificuldades diferentes.



Os leões têm, à partida, problemas mais complicados para resolver. O adversário holandês joga também com a vantagem de atuar no seu estádio, e tentando certamente aproveitar os maus momentos por que passa a coletividade lisboeta.

No entanto, a jornada será de facto proveitosa se estas quatro equipas conseguirem pontuar, contribuindo assim para melhorar o ranking uefeiro, no qual a Rússia continua a oferecer-nos especiais dificuldades.

Na noite passada tivemos mais uma jornada eletrizante na Liga dos Campeões, com desfechos que não cabiam em algumas previsões.

Chocante, sobretudo, o colapso total que atingiu o Real Madrid, outrora um clube prestigiado, ao ser dizimado na capital parisiense. “Um ridículo Madrid”, como lhe chama o jornal catalão Sport.

E no encontro entre dois portugueses, CR7 e João Félix, ficaram-se por um empate.

Não foi uma noite para recordar por ambos, embora Cristiano tenha sido mais determinante na atuação da equipa juventina.