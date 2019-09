Tribunal Constitucional chumba acesso das secretas a registos de comunicações

O Tribunal Constitucional (TC) pronunciou-se esta quinta-feira pela inconstitucionalidade da lei dos metadados.

A decisão já foi comunicada ao PCP, partido que teve a iniciativa de pedir a fiscalização sucessiva da lei, na qual contou com o apoio do PEV e do Bloco de esquerda. O acórdão já deu entrada no Parlamento.

A chamada lei dos metadados permite aos serviços secretos o acesso a dados de comunicações entre pessoas sem ser no âmbito de um processo criminal.

O diploma, que foi promulgado pelo Presidente da República há dois anos, resultou de uma proposta do Governo e de um projeto do CDS e teve propostas de alteração do PSD. Foi, portanto, aprovada por PS, PSD e CDS e teve os votos contra da esquerda.

Marcelo promulgou o diploma, alegando esse consenso político e jurídico entre os partidos.

O PCP, sobretudo pela voz do deputado António Filipe, opôs-se desde o início e levou o assunto até ao TC, que agora lhe dá razão.