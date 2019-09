PURP faz campanha “contra destruição da saúde pública em benefício da privada”

Em frente ao hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, acompanhado de três elementos da sua equipa, o cabeça de lista do PURP às eleições do próximo domingo, o médico Rafael Macedo, disse aos jornalistas que “a saúde, na região, está a ser destruída em benefício da prestação de cuidados no setor privado”.

“A saúde, realmente, está a ser completamente destruída, para benefício de serviços privados de saúde”, acusou o médico candidato, realçando que “existem milhões e milhões para serviços privados de saúde e não existe dinheiro para o básico, no hospital”.

“Temos de lutar ferozmente contra essa intenção do poder instalado do PSD, do PS e do CDS, que querem apostar numa saúde privada na Madeira”, defendeu.

O cabeça de lista do PURP, Rafael Macedo, queixou-se também do “bloqueio que uma parte da comunicação social tem feito à cobertura da sua candidatura, nesta campanha eleitoral”.

Ricardo Macedo criticou ainda a “falta de precisão das sondagens” e pediu aos madeirenses que “não liguem a sondagens, não vão atrás deste tipo de sondagens que só manipulam a opinião pública”.

“É importante o PURP ter representação na futura composição da Assembleia Legislativa, para lutar de forma vincada em prol dos mais desprotegidos, como os pensionistas e reformados”, disse aos jornalistas.

As eleições regionais legislativas da Madeira contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

Nas regionais de 2015, os social-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.