​“Grupos económicos controlam principais partidos”. A denúncia é do PTP Madeira

A cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP) às eleições legislativas da Madeira, Raquel Coelho, em campanha com um grupo de apoiantes, em frente ao hospital Dr. Nélio Mendonça, denunciou, esta quinta-feira, o controlo que “os grupos económicos” exercem sobre “os principais partidos da região” e sobre “alguns órgãos de comunicação social”.



“É preciso que os madeirenses abram os olhos, que não se deixem enganar por esta propaganda enganosa dos órgãos de comunicação social, completamente controlados por grupos económicos que controlam também os três principais partidos da região, que praticamente querem levar estes grupos económicos ao colo”, afirmou a candidata do PTP.

“A influência dos grupos económicos tem diversas consequências, incluindo no setor da saúde, no qual existem 60 mil atos médicos em lista de espera e as pessoas chegam à sua velhice e não têm outra alternativa senão penarem em altas problemáticas e serem largadas e abandonadas em hospitais”, prosseguiu a candidata.

Raquel Coelho explicou ainda que “o dinheiro é derramado não no essencial, não naquilo que é prioritário, como é o caso da saúde, mas no assistencialismo, nas festas e naquele que é o objetivo número um destes três principais partidos que a região tem, que é a manutenção e o alcance do poder”.

“O que nós vemos é o regime de festa permanente por parte destes partidos, seja no Governo Regional, seja nas autarquias, particularmente, no caso do partido socialista, é obras públicas para encher o olho dos mais desavisados, festa permanente, para esconder aqueles que são os reais problemas da população e a falta de soluções”, exemplificou.

A candidata do PTP disse ainda acreditar que “as sondagens sejam tendenciosas, capciosas, para influenciar o eleitorado madeirense”, realçando que “os interesses empresariais sugam os recursos dos madeirenses e dos porto-santenses e já controlam a comunicação social”.

A iniciativa política do PTP, em frente ao hospital, quis “denunciar aquilo que tem sido a discriminação dos órgãos de comunicação social”.

Raquel Coelho deu como exemplo o facto de o PTP ter sido, hoje, excluído de um debate televisivo com os partidos com representação parlamentar, apesar de ter assento na Assembleia Legislativa da Madeira desde 2011.

Nas eleições regionais de 2015, o PTP elegeu um deputado.

As eleições legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

Nas regionais de 2015, os social-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.