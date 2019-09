​Eleições na Madeira. Cafôfo promete ser o presidente de todos

A Praça da Venezuela, na freguesia da Nazaré, Funchal, encheu-se esta quarta-feira de simpatizantes e militantes socialistas para ouvir o candidato do partido às legislativas regionais da Madeira.



O candidato foi recebido em festa e com cânticos: “Graças a Deus/Tudo vai mudar/Graças a Deus/O Cafôfo vai ganhar” e “Nós só queremos Cafôfo a presidente” e “Cafôfo, amigo, a Madeira está contigo”.

No discurso, Paulo Cafôfo afirmou que as eleições de domingo “são as mais importantes” na região e apelou ao “voto de todos para fazer a mudança”.

“Nós temos no domingo o momento mais importante das nossas vidas” contra “a arrogância de um partido que tem alguém à frente do governo que pensa que pode tudo e manda em todos”, afirmou Cafôfo.

“As eleições do próximo domingo são as mais importantes neste período de democracia e da autonomia”, defendeu o candidato, explicando que o que está em causa “é quem será o futuro presidente da Madeira”.

“E, se querem o Paulo Cafôfo na Madeira, então, têm que votar PS”, disse. De resto, o candidato mostrou-se convicto na vitória e prometeu ser o presidente do povo e para o povo.

“As pessoas conhecem-me, sabem que eu sou uma pessoa do povo. Eu sou igual a qualquer um de vocês. Não me vou esconder na Quinta Vigia [sede do Governo Regional], estarei sempre, mas sempre no meio de vós, porque é no meio do povo que deve estar o presidente”, afirmou Cafôfo, aplaudido pelos apoiantes.

Segundo Paulo Cafôfo, a Madeira precisa de “um presidente com força e energia” e que “esteja ao lado do seu povo, seja nos momentos de festa, seja no arraial, seja nos momentos mais complicados e mais simples”.

Paulo Cafôfo prometeu também que, se ganhar as eleições, não vai discriminar ninguém e “irá tratar todos por igual”.

A concluir o seu discurso, Paulo Cafôfo assegurou que vai “fazer o que nunca foi feito”.

“Vamos dar à Madeira o que a Madeira merece, vamos dar aos madeirenses uma grande vitória, uma nova vida, um novo rumo”, concluiu.

As eleições legislativas regionais da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

Nas regionais de 2015, os social-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.