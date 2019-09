​Homem mata a companheira em Braga e entrega-se à PSP

Um homem suspeito de matar a companheira na quarta-feira à noite na cidade de Braga entregou-se numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), disse à agência Lusa fonte desta força policial.



Segundo fonte da Direção Nacional da PSP, um homem, com cerca de 50 anos, entregou-se "numa esquadra do Comando Distrital de Braga indicando que feriu a sua companheira com uma arma branca".

"A PSP deslocou-se ao local indicado pelo suspeito, a via pública, e encontrou a vítima. Foram acionados os meios de emergência e o óbito foi declarado no local", referiu a mesma fonte, adiantando que a mulher tem cerca de 50 anos.

A PSP acrescentou pelas 00h15 que "o suspeito se encontra detido à guarda da PSP", estando a Polícia Judiciária a fazer diligências no local.

O crime aconteceu em plena rua, perto da casa da vítima, na zona de Santa Tecla. Segundo o jornal "O Minho", o homem, de 48 anos, e a mulher, de 46, estavam em processo de divórcio.