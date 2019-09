Discos em vinil já vendem quase mais do que os CDs

O LP, lembra-se? O nome provoca um sorriso e causa saudosismo. Tem já 71 anos, mas está a renovar-se. Só nos primeiros seis meses do ano, as vendas do vinil no mercado norte-americano (o maior do mundo) chegaram aos 224,1 milhões de dólares.

A venda de CDs, por seu lado, está nos 247,9 milhões – ou seja, não muito à frente.

Na verdade, hoje já são alguns os lares em que o gira-discos convive ao lado do leitor de CDs. E ambos convivem com as diferentes plataformas digitais de distribuição de música, como o streaming, que representa hoje a via por que é ouvida mais música.