América do Norte perdeu três mil milhões de pássaros

Os Estados Unidos e o Canadá perderam três mil milhões de aves nos últimos 50 anos, alerta um estudo publicado esta quinta-feira no jornal “Science”. O número representa uma queda de 29% em relação a 1970.



Elaborada por investigadores de várias universidades da América do Norte, agências governamentais e organizações sem fins lucrativos, esta que é considerada a mais exaustiva investigação para tentar perceber a evolução da avifauna.

Os resultados são alarmantes e estão a chocar os especialistas e as organizações de conservação da natureza.

Estudos anteriores já tinha determinado que algumas espécies de aves estavam vulneráveis à extinção, mas as novas conclusões revelam um cenário ainda mais grave.

Com base na análise de mais de 500 espécies, a investigação identifica fortes perdas mesmo em pássaros com populações numerosas, como piscos e pardais.

As aves comuns são peças vitais para a salvaguarda dos ecossistemas, uma vez que ajudam a controlar as pragas, polinizar as flores, espalham as sementes pela natureza e ajudam a regenerar as florestas.

Causas para este desaparecimento das aves nos Estados Unidos e no Canadá? Perda de habitat e aumento do uso de pesticidas na agricultura, conclui o estudo.

“Esta perda da abundância de aves sinalizada a necessidade urgente de enfrentar as ameaças para evitar o colapso da avifauna no futuro e a perda associada da integridade do ecossistema, bem como as suas funções e serviços”, alertam os investigadores.