🔴 Em direto. Assunção Cristas em entrevista

19 set, 2019 - 08:38

A presidente do CDS-PP é a quarta líder partidária a ser entrevistada na Renascença, no programa das "Três da Manhã", no âmbito das eleições. Às legislativas, que estão marcadas para 6 de outubro, concorrem 21 forças políticas.