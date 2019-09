Vitória de Guimarães em busca de "uma caminhada gloriosa" na Liga Europa

Júlio, antigo jogador do Vitória de Guimarães, acredita que a formação minhota pode conseguir um bom desempenho na Liga Europa. Os vitorianos estreiam-se esta quinta-feira, em Liège, contra o Standard.

O ex-avançado, hoje com 66 anos, garante que o Vitória de Guimarães está num "bom caminho": "Tenho visto alguns jogos e face às ideias do treinador, Ivo Vieira, acho que estão num bom caminho. Espero que tenha uma caminhada gloriosa, porque é um dos clubes interessantes do nosso campeonato".

A formação minhota mede forças com o Standard Liège, Eintracht Frankfurt e Arsenal na fase de grupos da prova europeia.

Júlio fez grande parte da carreira no FC Porto e Boavista, mas representou o Vitória de Guimarães em 1983/84, época em que o clube vitoriano se estreou na Taça UEFA, uma passagem fugaz, frente a um Aston Villa que se tinha sagrado campeão europeu dois anos antes.

"Foi no tempo do Stessl e calhou-nos logo um tubarão do futebol inglês. Em casa fizemos um ótimo jogo, mas em Inglaterra foi o que foi", disse.

O Vitória venceu a primeira mão, em casa, por 1-0, mas acabou goleado por 5-0 no Villa Park, em Birmingham. Em 2019/20, os tempos são diferentes e o adversário a eliminar é belga. Júlio recomenda aos jogadores do Vitória sentido de união e concentração máxima, porque no plano tático o espaço para surpresas é reduzido.

"Com a tecnologia que existe hoje em dia, o Vitória já estudou o Liège e vice-versa. É preciso concentração, dinâmica e todos em campo a lutar pela mesma causa, que é a vitória do Vitória", remata.

O Standard Liège-Vitória de Guimarães aranca às 17h55, com arbitragem do russo Sergey Ivanov.