Vitória arranca aventura europeia com derrota em Liège

O Vitória de Guimarães entrou com o pé esquerdo na Liga Europa, esta quinta-feira, ao perder, por 2-0, no terreno do Standard de Liège.

Depois de um jogo sem golos, o Vitória esteve perto de inaugurar o marcador, mas foi o Standard a ser feliz, por intermédio de enorme infelicidade de Florent, aos 66 minutos. O lateral vitoriano intercetou um cruzamento pouco prometedor e, como que por capricho, a bola ganhou um efeito estranho e seguiu diretamente para a baliza.

Já em período de descontos, ao primeiro minuto, Tapsoba cometeu um erro crasso, perdendo a bola em zona proibida e permitindo que M'Poku seguisse isolado para a área. Perante a saída de Miguel Silva, o jogador do Standard rematou sem dificuldades para o golo.

Este resultado deixa o Vitória na última posição do grupo F, sem pontos, tal como o Eintracht Frankfurt, que é terceiro. Os alemães perderam com o Arsenal, em casa, por 0-3, com golos de Willock, Saka e Aubameyang. Os ingleses lideram o grupo, com três pontos, os mesmos do Standard, que é segundo classificado.