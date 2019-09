Pedro Neto reencontra Braga num "jogo especial"

Pedro Neto, avançado do Wolverhampton, admite que será um "jogo especial" frente ao Sporting de Braga, esta quinta-feira, na primeira jornada da Liga Europa. O jovem de 19 anos foi formado no Braga e fez um golo pela equipa principal antes de deixar o clube, em 2017.

"O Braga vai ser sempre um clube especial para mim, um clube que apoia as pessoas com tudo o que podem. Será um jogo difícil, contra uma equipa com jogadores muito bons, que tentam jogar um futebol muito bom", disse, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do Wolverhampton.

O Wolverhampton recebe o Braga no Estádio Molineux, esta quinta-feira, às 20h00.