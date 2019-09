Ivo Vieira acredita que o Vitória podia ter feito melhor em Liège

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, acredita que a sua equipa podia ter feito melhor, nomeadamente em termos ofensivos, na derrota sofrida com o Standard de Liège, por 2-0, relativa à Liga Europa.

"Dissemos nitidamente aquilo que somos e para o que viemos. É verdade que não criámos grandes situações de golo, chegámos ao último terço com pouca gente, perante uma defesa que nos ofereceu muitos problemas para podermos penetrar na área. A equipa teve, no entanto, personalidade com bola, conseguiu muita posse em alguns momentos de jogo, contra um adversário que também tem a sua valia, mas sentimos nitidamente que podíamos ter feito melhor do que fizemos", admitiu o técnico vitoriano, em declarações à Sport TV, no final do jogo.

No cômputo geral, Ivo Vieira considera que "houve momentos bons", mas que o Vitória não foi capaz de "fazer golos e criar mais oportunidades". Quanto à justiça do resultado, o técnico sublinhou que "quem faz mais golos é que ganha, o Liège marcou dois golos e ganhou".

Apesar de ter faltado "algum discernimento no último terço", Ivo Vieira acredita que o Vitória pode surpreender, na Liga Europa: "Temos de corrigir o que de menos bom fizemos e acreditar que podemos fazer algo mais nesta competição."