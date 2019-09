Fábio Cardoso: "Vamos ao Dragão procurar trazer de volta os três pontos"

Fábio Cardoso, defesa do Santa Clara, diz que o objetivo da equipa insular é somar os três pontos na partida contra o FC Porto, no Estádio do Dragão.

"Trabalhamos cada jogo de forma igual. Estudamos o adversário, mas para nós é um jogo como os outros. Vamos ao Dragão apresentar o futebol que temos vindo a apresentar jogo após jogo e vamos procurar trazer de volta os três pontos", disse, em declarações à Lusa.

O defesa-central da equipa açoriana admite que o favoritismo está do lado da equipa do FC Porto: "Todos os setores do FC Porto são fortes, por isso é que é um grande do nosso futebol. Sabemos que é um jogo onde vamos estar sob pressão durante mais tempo, mas isso também revela a maturidade de uma equipa".

Apesar da cobiça de vários clubes no verão, Fábio Cardoso continuou na equipa orientada por João Henriques e não pensa em sair.

"Estou de corpo e alma no Santa Clara, como sempre estive. Quando vim para cá, vinha do período onde estive mais tempo sem competir regularmente e o Santa Clara abriu-me as portas. Estou eternamente grato, gosto muito de cá estar e estou a 100%, como sempre estive", remata.

O FC Porto-Santa Clara está marcado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.