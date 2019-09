Braga não deve jogar para o empate em Wolverhampton

José Nuno Azevedo, antigo capitão do Sporting de Braga e comentador da Renascença, acredita que a formação minhota não deverá jogar para o empate, esta quinta-feira, em casa do Wolverhampton, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Em declarações a Bola Branca, o atual treinador do GD Prado teme que uma postura que não seja ambiciosa possa traduzir-se numa derrota.

"A forma de abordar os jogos é sempre diferente num jogo por pontos e num jogo a eliminar. Se o Braga for jogar apenas para um ponto, corre grandes riscos de não trazer nenhum. Precisam de ser sérios, competentes, mas ambiciosos. Esperar pontos pelos erros dos adversários e não pelas capacidades próprias não é o caminho. O Braga tem de ser afirmativo, competente, e só assim conseguirá um resultado positivo", começa por dizer.

Frente a frente estão duas equipas que chegam à fase de grupos proveniente das rondas de qualificação da prova e que não estão em bom plano no arranque dos respetivos campeonatos. O Wolverhampton é 19º com três pontos em cinco jogos, e o Braga ocupa 16º posto, com quatro pontos.

O antigo lateral da formação minhota diz que os jogadores de Sá Pinto devem motivar-se pelo que já fizeram na prova europeia, ao eliminar Brondby e Spartak de Moscovo: "O Braga deve olhar para o que está a fazer na Liga Europa e potenciar o que já conseguiu, principalmente a exibição em Moscovo, e tentando 'esconder' o que fez de menos positivo na I Liga".

Do outro lado estará um Wolverhampton com muita capacidade e profundo conhecimento do campeonato português, desde o treinador Nuno Espírito Santo até aos sete jogadores portugueses.

"É preciso ter a consciência clara que é uma equipa que foi 'só' a sétima classificada da Premier League, têm muita qualidade, individual e coletiva, mas também não está a fazer uma grande temporada na Premier League. É uma equipa forte, com outro ritmo e intensidade. Difícil, mas possível para o Braga", remata.

O Wolverhampton-Braga está marcado para as 20h00 desta quinta-feira, no Estádio Moulinex, em Inglaterra.