Young Boys. “Temos de melhorar para chegar ao nível do FC Porto"

O treinador do Young Boys estava satisfeito com a atuação da sua equipa, apesar da derrota no Dragão.

“Mostrámos um bom jogo. Temos uma equipa muito jovem que precisa de tempo para chegar e manter-se a este nível. E nesse sentido quero felicitar a minha equipa pela vontade que demonstrou”, disse Gerardi Seoane.

O técnico do campeão helvético reconhece que têm “de melhorar alguns pontos para chegar ao nível do FC Porto”.

“Quando o adversário pressiona, temos de estar preparados para isso. Se não conseguirmos tirar a bola ao ponta de lança, a jogada, com certeza, acaba em golo. Aqui também nos falta experiência. Temos falta de jogadores com experiência nas provas europeias”, acrescentou.

O FC Porto venceu o Young Boys por 2-1, com dois golos de Soares, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.