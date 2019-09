Paulo Fonseca tentou reforçar ataque com Memphis Depay

A Roma de Paulo Fonseca terá tentado a contratação de Memphis Depay, segundo revela o jornal "L'Équipe".

De acordo com as informações avançadas pelo jornal francês, a equipa italiana terá mesmo apresentado uma proposta ao Lyon, recusada por não ter chegado perto dos valores desejados.

No entanto, Depay terá ficado interessado e estava disposto a mudar-se para a equipa de Paulo Fonseca. Não houve acordo entre agente e clubes, mas a Roma poderá voltar ao ataque pelo internacional holandês em janeiro, ainda que a Roma tenha contratado Henrikh Mkhitaryan nos últimos momentos do mercado.

O avançado de 25 anos tem contrato até 2021 com o Lyon e realiza a sua quarta época no clube. No total, já apontou 44 golos em 120 jogos disputados. Esta temporada, tem estado em destaque no arranque de temporada, com cinco golos em igual número de jogos.