Barcelona diz que De Ligt preferiu a Juventus pelo salário

Oscar Grau, diretor-executivo do Barcelona, admite que o clube catalão esteve interessado na contratação do defesa Matthijs de Ligt, que terá escolhido a Juventus por motivos financeiros.

"Fizemos uma proposta, mas ele preferiu a Juventus, onde os impostos italianos lhe permitem ganhar um salário líquido superior", disse.

O dirigente do emblema "blaugrana" admite ainda que o clube tentou, até ao último momento, a contratação de Neymar, que regressaria ao emblema proveniente do PSG.

"Fizemos um grande esforço para conseguir o Neymar. Fizemos tudo o que era possível, com duas propostas, uma com jogadores incluídos, e outra sem. Mas a impressão com que ficámos é que o PSG nunca esteve interessado em vender", remata.